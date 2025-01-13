VAMEON

Vameon size BNB Chain tarafından desteklenen, AAA oynanışı anında katılımla harmanlayan, tümü merkeziyetsiz bir Oyna-Kazan NFT Metaverse içinde son teknoloji bir 3D mobil Aksiyon-RPG dEmpire of Vampire oyunu getiriyor. Oyuncular, ücretsiz NFT karakterleri basabilecekleri ve oyun içi ilerleme yoluyla değerlerini artırabilecekleri, ayrıca kripto ödülleri kazanabilecekleri ve büyüleyici oyunun tadını çıkarabilecekleri bir ekosisteme tamamen dalmış durumdalar.

Kripto AdıVAMEON

SıralamaNo.1425

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz249,406,066,278

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2494%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000941194040872492,2025-03-02

En Düşük Fiyat0.000004946453995299,2025-01-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaVameon size BNB Chain tarafından desteklenen, AAA oynanışı anında katılımla harmanlayan, tümü merkeziyetsiz bir Oyna-Kazan NFT Metaverse içinde son teknoloji bir 3D mobil Aksiyon-RPG dEmpire of Vampire oyunu getiriyor. Oyuncular, ücretsiz NFT karakterleri basabilecekleri ve oyun içi ilerleme yoluyla değerlerini artırabilecekleri, ayrıca kripto ödülleri kazanabilecekleri ve büyüleyici oyunun tadını çıkarabilecekleri bir ekosisteme tamamen dalmış durumdalar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
VAMEON/USDT
Vameon
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VAMEON)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
