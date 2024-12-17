VANA

Vana ($VANA), kişisel verileri alınıp satılabilir bir finansal varlığa dönüştüren, kullanıcıları Veri DAO'ları ( Merkeziyetsiz Otonom Kuruluşlar) ve Katkı Kanıtı (Proof-of-Contribution) gibi yenilikçi kanıt mekanizmaları aracılığıyla özel verilerinden güvenli bir şekilde gelir elde etme konusunda güçlendiren EVM uyumlu bir Katman 1 blok zinciridir. Veri Likidite Havuzları (DLP'ler) aracılığıyla verileri toplayan ve doğrulayan Vana, veri gizliliğini ve kullanıcı mülkiyetini sağlarken yapay zekâ modeli eğitimini mümkün kılmaktadır. VANA token, ekosistemin temelini oluşturarak işlemleri, stake etmeyi ve yönetimi kolaylaştırır. Veri tokenlerinden oluşan yeni bir varlık sınıfı yaratmaya odaklanan Vana, Web2 ve Web3 arasında köprü kurarak veri mülkiyetinde ve yapay zeka ekonomisinde devrim yaratmayı hedefliyor.

Kripto AdıVANA

SıralamaNo.316

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)19.93%

Dolaşımdaki Arz30,084,000

Maksimum Arz120,000,000

Toplam Arz112,641,600

Dolaşım Oranı0.2507%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği35.53172241495424,2024-12-17

En Düşük Fiyat1.2055543539078049,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriVANA

Sektör

Sosyal Medya

