VANRY

Verimlilik, hız ve güvenliğin birleştiği son teknoloji bir blok zinciri ekosistemi olan VANAR Chain dünyasına hoş geldiniz. Bu devrim niteliğindeki platformun merkezinde, VANAR Chain içindeki işlemleri ve akıllı sözleşme operasyonlarını desteklemek için tasarlanmış yerel gaz tokenimiz VANRY yer almaktadır.

Kripto AdıVANRY

SıralamaNo.801

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz2,157,827,812

Maksimum Arz2,400,000,000

Toplam Arz2,161,316,616

Dolaşım Oranı0.899%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.22358181,2021-03-15

En Düşük Fiyat0.006332430527347211,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

