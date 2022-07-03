VELODROME

Velodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.

Kripto AdıVELODROME

SıralamaNo.733

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.27%

Dolaşımdaki Arz915,202,511

Maksimum Arz

Toplam Arz2,333,743,403.807257

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.42450570475479027,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.005446333086879164,2022-07-03

Herkese Açık Blok ZinciriOP

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
VELODROME/USDC
Velodrome Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VELODROME)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
