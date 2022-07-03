VELODROME

Velodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.

Kripto AdıVELODROME

SıralamaNo.637

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.51%

Dolaşımdaki Arz915,202,511

Maksimum Arz∞

Toplam Arz2,289,693,718.4081583

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.42450570475479027,2024-12-13

En Düşük Fiyat0.005446333086879164,2022-07-03

Herkese Açık Blok ZinciriOP

HakkındaVelodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.