VELVET

Velvet, zincir üzerinde araştırma, alım satım ve portföy yönetimini kolaylaştıran bir DeFAI İşletim Sistemidir. Velvet uygulaması, BNB Chain, Base, Solana, Ethereum ve Sonic üzerinde 100.000'den fazla kullanıcının DeFi stratejilerini, alım satım ve yürütme işlemlerini gerçekleştirdiği bir platformdur. Uygulamaya entegre edilmiş çoklu aradı AI Co-Pilot, doğal dil kullanarak yeni fırsatları keşfetmeye, analiz etmeye ve uygulamaya yardımcı olur. Velvet altyapısı, başkalarının tokenize DeFi stratejileri oluşturmasına ve bunları KOL'lar, yatırımcılar ve kripto hedge fonları tarafından oluşturulmuş 10.000'den fazla kasa ile UI veya API'ler aracılığıyla yönetmesine olanak tanır.

Kripto AdıVELVET

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Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz248 266 667

Maksimum Arz1 000 000 000

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı0.2482%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaVelvet, zincir üzerinde araştırma, alım satım ve portföy yönetimini kolaylaştıran bir DeFAI İşletim Sistemidir. Velvet uygulaması, BNB Chain, Base, Solana, Ethereum ve Sonic üzerinde 100.000'den fazla kullanıcının DeFi stratejilerini, alım satım ve yürütme işlemlerini gerçekleştirdiği bir platformdur. Uygulamaya entegre edilmiş çoklu aradı AI Co-Pilot, doğal dil kullanarak yeni fırsatları keşfetmeye, analiz etmeye ve uygulamaya yardımcı olur. Velvet altyapısı, başkalarının tokenize DeFi stratejileri oluşturmasına ve bunları KOL'lar, yatırımcılar ve kripto hedge fonları tarafından oluşturulmuş 10.000'den fazla kasa ile UI veya API'ler aracılığıyla yönetmesine olanak tanır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
VELVET/USDC
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