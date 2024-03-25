VENOM

Venom, dünya çapında itibari para destekli stabil coinler, CBDC'ler, RWA (karbon kredileri gibi), ödemeler ve alım satım finansmanı gibi hükümet girişimleri aracılığıyla blok zincirinin benimsenmesine odaklanarak ölçeklenebilirlik ve verimlilik için blok zinciri dinamik parçalama üzerinde tüm milletleri barındırabilen benzersiz bir örgü ağ mimarisine sahip bir Katman 0 asenkron blok zinciridir.

Kripto AdıVENOM

SıralamaNo.415

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz988,919,270

Maksimum Arz8,000,000,000

Toplam Arz7,327,746,235.54

Dolaşım Oranı0.1236%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7954748678174979,2024-03-25

En Düşük Fiyat0.034636160326987464,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriVENOM

