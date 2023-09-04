VEXT

Dünyanın önde gelen dijital yarış medya ağı Veloce (VEXT), blok zinciri fayda ve yönetim tokeni olan VEXT'in piyasaya sürülmesiyle Web3 dünyasına giriş yaptı. VEXT, Veloce topluluğunun önemli merkeziyetsiz Veloce varlıklarını etkilemesine ve yönetmesine olanak tanır. Veloce markası, sektör lideri oyun ve yarış platformu Veloce Esports ve ünlü Extreme E şampiyonasında yarışan yarış ödüllü Veloce Racing'den olușmaktadır.

Kripto AdıVEXT

SıralamaNo.2753

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz216,480,402.36

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.7216%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7169465101476871,2023-09-04

En Düşük Fiyat0.0005592838770863,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

