VGX

VGX, Voyager merkezi borsasının kullanımını ödüllendirmek ve teşvik etmek için kullanılan bir Ethereum tokenidir. Voyager'da, VGX sahipleri staking ödülleri kazanabilir, alım satımlarda para iadesi alabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Kripto AdıVGX

SıralamaNo.2331

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz706,390,334.623233

Maksimum Arz0

Toplam Arz916,531,620.4440113

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği12.538700103759766,2018-01-05

En Düşük Fiyat0.000787286348005699,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.