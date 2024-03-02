VIA

Octavia, kripto alım satımınızı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış web3 asistanınız ve topluluk yöneticinizdir.

Kripto AdıVIA

SıralamaNo.4214

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.845731432191535,2024-03-02

En Düşük Fiyat0.009146568483205357,2025-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaOctavia, kripto alım satımınızı daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanmış web3 asistanınız ve topluluk yöneticinizdir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.