VICE

VICE, lüks varlıklar ve özel deneyimler de dâhil olmak üzere yüksek değerli ödüller sunarak kripto yarışma pazarını dönüştürmek için tasarlanan VICE yarışma platformunun yerel tokenidir. Stratejik ortaklıklar, üst düzey borsa listelemeleri ve sağlam bir pazarlama stratejisi ile desteklenen VICE, Web3'e sorunsuz bir şekilde entegre olarak güçlü token kullanımı ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile ölçeklenebilir ve ilgi çekici bir ekosistem sunar.

Kripto AdıVICE

SıralamaNo.1731

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz995,213,333.5407467

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.9952%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09718601766030363,2025-06-08

En Düşük Fiyat0.001735528541125425,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaVICE, lüks varlıklar ve özel deneyimler de dâhil olmak üzere yüksek değerli ödüller sunarak kripto yarışma pazarını dönüştürmek için tasarlanan VICE yarışma platformunun yerel tokenidir. Stratejik ortaklıklar, üst düzey borsa listelemeleri ve sağlam bir pazarlama stratejisi ile desteklenen VICE, Web3'e sorunsuz bir şekilde entegre olarak güçlü token kullanımı ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli ile ölçeklenebilir ve ilgi çekici bir ekosistem sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.