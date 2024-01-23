VIRTUAL

Virtuals Protocol, oyunları demokratik yapay zeka ile güçlendirmeye adanmıştır. Virtual'ı bir Oyun Yapay Zeka kütüphanesi ve YZ katılımcılarını (arz tarafı) oyun geliştiricilerine (talep tarafı) bağlayan bir pazar yeri olarak düşünün.

Kripto AdıVIRTUAL

SıralamaNo.81

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)22.49%

Dolaşımdaki Arz656,082,020.5934123

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.656%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.0709119422827476,2025-01-02

En Düşük Fiyat0.007604929689950013,2024-01-23

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

