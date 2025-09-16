VLR

Velora DEX, 125 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştiren, Aave, Morpho ve Pendle gibi DeFi blue chip'lerine güvenli, verimli ve ölçeklenebilir bir yürütme katmanı sağlayan, zincirler arası niyet odaklı bir protokoldür.

Kripto AdıVLR

SıralamaNo.3744

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06763306123106956,2025-09-16

En Düşük Fiyat0.005750561694060795,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

