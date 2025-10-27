VMC

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

Kripto AdıVMC

SıralamaNo.4899

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2462.193012754652,2025-10-27

En Düşük Fiyat91.98575951807524,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

VMC/USDT
VMS Classic
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VMC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
