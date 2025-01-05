VNTR

VentureMind AI, kullanıcıları özel AI araçları, özelleştirilebilir yapay zekâ aracıları ve uzaktan kontrol edilen robotik çözümlerle güçlendirmek için tasarlanmış yapay zekâ, blok zinciri ve robotik kesişiminde çığır açan bir platformdur. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen ve Theta Network ile entegre olan platform, inşaat, güvenlik, eğitim ve eğlence gibi sektörler için özel olarak tasarlanmış merkeziyetsiz, yapay zekâ odaklı çözümler sunar.

Kripto AdıVNTR

SıralamaNo.2557

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz432,996,944

Maksimum Arz499,996,944

Toplam Arz499,996,944

Dolaşım Oranı0.8659%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04324866066980628,2025-01-05

En Düşük Fiyat0.000730977950329804,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
VNTR/USDT
VentureMind AI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (VNTR)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
