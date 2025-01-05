VNTR

VentureMind AI, kullanıcıları özel AI araçları, özelleştirilebilir yapay zekâ aracıları ve uzaktan kontrol edilen robotik çözümlerle güçlendirmek için tasarlanmış yapay zekâ, blok zinciri ve robotik kesişiminde çığır açan bir platformdur. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen ve Theta Network ile entegre olan platform, inşaat, güvenlik, eğitim ve eğlence gibi sektörler için özel olarak tasarlanmış merkeziyetsiz, yapay zekâ odaklı çözümler sunar.

Kripto AdıVNTR

SıralamaNo.2557

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz432,996,944

Maksimum Arz499,996,944

Toplam Arz499,996,944

Dolaşım Oranı0.8659%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04324866066980628,2025-01-05

En Düşük Fiyat0.000730977950329804,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaVentureMind AI, kullanıcıları özel AI araçları, özelleştirilebilir yapay zekâ aracıları ve uzaktan kontrol edilen robotik çözümlerle güçlendirmek için tasarlanmış yapay zekâ, blok zinciri ve robotik kesişiminde çığır açan bir platformdur. Solana blok zinciri üzerine inşa edilen ve Theta Network ile entegre olan platform, inşaat, güvenlik, eğitim ve eğlence gibi sektörler için özel olarak tasarlanmış merkeziyetsiz, yapay zekâ odaklı çözümler sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.