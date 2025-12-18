VOOI

VOOI is a DeFi super-app that aggregates perps, spot, and yield markets into a unified, intuitive interface. By leveraging chain abstraction, VOOI eliminates barriers like bridges, gas fees, and network switches, allowing users to trade, invest, and stake across multiple chains with a single balance. VOOI also acts as an advanced perp DEX aggregation service by providing access to both pool and CLOB-based DEXs.

Kripto AdıVOOI

SıralamaNo.1459

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.93%

Dolaşımdaki Arz244,211,111

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2442%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20353749608174407,2025-12-18

En Düşük Fiyat0.014058813387254713,2026-01-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Loading...