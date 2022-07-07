VOW

VOW, Vow ekosisteminin küresel, merkeziyetsiz, rezerv para birimidir. Perakendeciler vCurrency'leri basmak, dağıtmak ve kabul etmek için VOW satın alır ve tutar. vCurrencies, perakendecilerin pazarlama, sadakat, iadeler, geri ödemeler ve ödüller için yaptıkları mevcut harcamalarının yaklaşık %80'ini azaltabilir.

Kripto AdıVOW

SıralamaNo.938

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz356,285,269

Maksimum Arz1,142,857,142

Toplam Arz1,142,857,140

Dolaşım Oranı0.3117%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.688289272124897,2022-07-07

En Düşük Fiyat0.001812976932103066,2024-08-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

