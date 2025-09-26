VPT

Veritas, otonom güvenlik açığı tespiti ve kendi kendini iyileştiren akıllı sözleşmeler sağlayan bir yapay zekâ güvenlik protokolüdür. Özel eğitimli yapay zekâ ve çok aracılı çerçeve altyapısı üzerine inşa edilen Veritas, güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak bulur ve düzeltir. Erken aşamadaki projelere minimum maliyetle üst düzey güvenlik sağlar ve her şeyi saldırılara karşı tam sigorta kapsamıyla destekler.

Kripto AdıVPT

SıralamaNo.3465

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz268,131,599.7386215

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2681%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.024467287345133853,2025-09-26

En Düşük Fiyat0.000060167979450612,2025-10-17

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaVeritas, otonom güvenlik açığı tespiti ve kendi kendini iyileştiren akıllı sözleşmeler sağlayan bir yapay zekâ güvenlik protokolüdür. Özel eğitimli yapay zekâ ve çok aracılı çerçeve altyapısı üzerine inşa edilen Veritas, güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak bulur ve düzeltir. Erken aşamadaki projelere minimum maliyetle üst düzey güvenlik sağlar ve her şeyi saldırılara karşı tam sigorta kapsamıyla destekler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.