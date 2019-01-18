VSYS

V SYSTEMS (VSYS) genel zinciri, PoS'un babası Sunny King tarafından oluşturulan bir blok zinciri veritabanı bulutudur.Nesne odaklı bir şekilde saklanır ve yüksek eşzamanlılık, verimli indeksleme ve diğer blok zinciri veri kullanım senaryolarını destekleme yeteneğine sahiptir, ve geleceğin Büyük ölçekli sosyal odaklı merkezi olmayan endüstriyel sınıf uygulamalarını destekleyebilir.

Kripto AdıVSYS

SıralamaNo.2022

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz3,556,838,313

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,565,445,726

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2019-01-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0265 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.297542300258,2019-07-29

En Düşük Fiyat0.0002447931117377,2025-06-06

Herkese Açık Blok ZinciriVSYS

