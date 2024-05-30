VTRADING

Vtrading ekosistemi, çok sayıda yatırımcının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış kapsamlı bir kantitatif alım satım platformudur. Kantitatif alım satım piyasasının derinlemesine anlaşılması ve kapsamlı analizine dayanan Vtrading, çok işlevli bir alım satım platformu oluşturmanın gerekli olduğunu fark etmiştir. Sonuç olarak, ekosistem bir strateji pazarını, otomatik alım satım yeteneklerini, gömülü sistemleri, özelleştirilmiş kurulumları ve diğer özellikleri kapsamaktadır. Bu kapsamlı teklifler, Vtrading'in geniş yatırımcı tabanının çeşitli alım satım gereksinimlerini karşılayan ve her şeyi kapsayan bir çözüm sunma amacına uygundur. Vtrading, birden fazla tarafı ve işlevi tek bir platform katmanına entegre ederek, genel kantitatif ticaret deneyimini kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kripto AdıVTRADING

SıralamaNo.5052

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08890585270467183,2024-05-30

En Düşük Fiyat0.001026340497489587,2025-07-17

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

