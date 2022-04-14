WAI

WORLD3, kullanıcıların Web2 ve Web3 ekosistemlerinde görev otomasyonu ve stratejik operasyonlar gerçekleştirebilen yapay zekâ araçları oluşturup kullanıma sunmalarını sağlayan merkeziyetsiz bir platformdur. En son teknolojiye sahip Agent VM teknolojisi ve WORLD3 Yapay Zekâ Protokolü ile desteklenen platformumuz, kullanıcıların hiyerarşik planlama, sürekli yürütme, çoklu zincir bağlantısı ve çapraz platform otomasyonu özelliklerine sahip uzman düzeyinde araçlar oluşturmalarını sağlar.

Kripto AdıWAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

