Walrus, büyük metin dosyaları, videolar, görüntüler ve ses gibi veri ve zengin medya içeriği için merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. Verilerin tam kopyalarını merkezi sunucularda depolamaya dayanan geleneksel bulut depolama sistemlerinin aksine Walrus, verileri küçük parçalara böler ve bunları küresel olarak birden fazla düğüme dağıtır. Bu şekilde merkeziyetsiz olan Walrus, arıza durumunda bile verilerin hızlı bir şekilde kullanılabilir kalmasını sağlar. Ağın bazı bölümleri çevrimdışı olsa bile, sistem yine de tüm verileri alabilir.

Kripto AdıWAL

SıralamaNo.151

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,06%

Dolaşımdaki Arz1 511 666 667

Maksimum Arz5 000 000 000

Toplam Arz5 000 000 000

Dolaşım Oranı0.3023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8742222240859585,2025-03-27

En Düşük Fiyat0.0781519842100174,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

