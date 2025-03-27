WAL

Walrus, büyük metin dosyaları, videolar, görüntüler ve ses gibi veri ve zengin medya içeriği için merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. Verilerin tam kopyalarını merkezi sunucularda depolamaya dayanan geleneksel bulut depolama sistemlerinin aksine Walrus, verileri küçük parçalara böler ve bunları küresel olarak birden fazla düğüme dağıtır. Bu şekilde merkeziyetsiz olan Walrus, arıza durumunda bile verilerin hızlı bir şekilde kullanılabilir kalmasını sağlar. Ağın bazı bölümleri çevrimdışı olsa bile, sistem yine de tüm verileri alabilir.

Kripto AdıWAL

SıralamaNo.151

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,06%

Dolaşımdaki Arz1 511 666 667

Maksimum Arz5 000 000 000

Toplam Arz5 000 000 000

Dolaşım Oranı0.3023%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8742222240859585,2025-03-27

En Düşük Fiyat0.0781519842100174,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

HakkındaWalrus, büyük metin dosyaları, videolar, görüntüler ve ses gibi veri ve zengin medya içeriği için merkeziyetsiz bir veri depolama ağıdır. Verilerin tam kopyalarını merkezi sunucularda depolamaya dayanan geleneksel bulut depolama sistemlerinin aksine Walrus, verileri küçük parçalara böler ve bunları küresel olarak birden fazla düğüme dağıtır. Bu şekilde merkeziyetsiz olan Walrus, arıza durumunda bile verilerin hızlı bir şekilde kullanılabilir kalmasını sağlar. Ağın bazı bölümleri çevrimdışı olsa bile, sistem yine de tüm verileri alabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
WAL/USDC
Walrus
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WAL)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WAL/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WAL)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...