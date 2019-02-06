WBTC

Wrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

Kripto AdıWBTC

SıralamaNo.8933

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)239,648.33%

Dolaşımdaki Arz125,330.50970291

Maksimum Arz0

Toplam Arz125,330.50970291

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği125777.44813789013,2025-10-06

En Düşük Fiyat3330.11634888,2019-02-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWrapped Bitcoin, Ethereum blok zincirinde Bitcoin'i temsil eden bir ERC-20 tokenidir. Wrapped Bitcoin, Bitcoin transferlerinin Ethereum blok zincirinde daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlar ve BTC'nin Ethereum ekosisteminde kullanılmasının önünü açar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
WBTC/USDC
Wrapped BTC
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WBTC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WBTC/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WBTC)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...