WBT, Avrupa'nın en büyük kripto para borsası WhiteBIT'in fayda tokenidir. Platform 2018'de kurulmuştur ve şimdiden dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcısı olan önde gelen kripto borsalarından biri haline gelmiştir. WhiteBIT'in amacı, en etkili alım satım ve stake araçlarını en uygun koşullarda uygulayarak blok zincir teknolojilerinin toplu olarak benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. WhiteBIT'te, spot ve marjin alım satımı için en popüler ve verimli alım satım emirleri, marjin ve sürekli Bitcoin vadeli alım satım işlemlerinde 20 kata kadar kaldıraç, benzersiz düzenli gelir araçları, bir referans programı ve piyasadaki en düşük işlem ücretleri, mevcut olan avantajlarından yalnızca bir kısmını oluşturur.

Kripto AdıWBT

SıralamaNo.3617

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz365,557,132

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği65.29808923911482,2025-11-18

En Düşük Fiyat2.9801597999500005,2022-09-19

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

