WCO

W Coin (WCO), W Chain Hibrit Blok Zincirine güç veren yakıttır. Hızlı, düşük maliyetli işlemleri kolaylaştıran, stake etme ve yönetişimi mümkün kılan ve kurumsal düzeyde uygulamaları destekleyen ekosistemdeki birincil fayda coin olarak hizmet vermektedir. Hız, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen W Coin, blok zinciri alanında işletmelerin ve kullanıcıların karşılaştığı zorlukları ele almak için benzersiz bir konuma sahiptir. Hibrit blok zinciri mimarisi ile W Chain, hem herkese açık hem de özel blok zincirlerinin avantajlarını birleştiren bir çözüm sunarak WCO'yu esnek, güvenli ve verimli bir coin arayanlar için vazgeçilmez bir coin hâline getirmektedir.

Kripto AdıWCO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz3,000,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaW Coin (WCO), W Chain Hibrit Blok Zincirine güç veren yakıttır. Hızlı, düşük maliyetli işlemleri kolaylaştıran, stake etme ve yönetişimi mümkün kılan ve kurumsal düzeyde uygulamaları destekleyen ekosistemdeki birincil fayda coin olarak hizmet vermektedir. Hız, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen W Coin, blok zinciri alanında işletmelerin ve kullanıcıların karşılaştığı zorlukları ele almak için benzersiz bir konuma sahiptir. Hibrit blok zinciri mimarisi ile W Chain, hem herkese açık hem de özel blok zincirlerinin avantajlarını birleştiren bir çözüm sunarak WCO'yu esnek, güvenli ve verimli bir coin arayanlar için vazgeçilmez bir coin hâline getirmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.