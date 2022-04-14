WEB3D

Web3 Decision, gerçek zamanlı akıllı sözleşme denetimleri, token incelemesi ve KYC/KYB analizi için yeni nesil yapay zekâ ((Mantık Tabanlı ve CL1 İnsan Nöronu)) destekli bir platformdur - hepsi sıfır kod basitliği ile. Mantık tabanlı yapay zekâ ile desteklenen bu platform, gerçek insan nöronlarını düğümlere bağlayarak EVM, TON ve gelişmekte olan Katman-1 ekosistemlerinde güven, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

Kripto AdıWEB3D

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,003

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaWeb3 Decision, gerçek zamanlı akıllı sözleşme denetimleri, token incelemesi ve KYC/KYB analizi için yeni nesil yapay zekâ ((Mantık Tabanlı ve CL1 İnsan Nöronu)) destekli bir platformdur - hepsi sıfır kod basitliği ile. Mantık tabanlı yapay zekâ ile desteklenen bu platform, gerçek insan nöronlarını düğümlere bağlayarak EVM, TON ve gelişmekte olan Katman-1 ekosistemlerinde güven, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.