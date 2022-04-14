WEB3D

Web3 Decision, gerçek zamanlı akıllı sözleşme denetimleri, token incelemesi ve KYC/KYB analizi için yeni nesil yapay zekâ ((Mantık Tabanlı ve CL1 İnsan Nöronu)) destekli bir platformdur - hepsi sıfır kod basitliği ile. Mantık tabanlı yapay zekâ ile desteklenen bu platform, gerçek insan nöronlarını düğümlere bağlayarak EVM, TON ve gelişmekte olan Katman-1 ekosistemlerinde güven, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

Kripto AdıWEB3D

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Toplam Arz10,000,000,003

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaWeb3 Decision, gerçek zamanlı akıllı sözleşme denetimleri, token incelemesi ve KYC/KYB analizi için yeni nesil yapay zekâ ((Mantık Tabanlı ve CL1 İnsan Nöronu)) destekli bir platformdur - hepsi sıfır kod basitliği ile. Mantık tabanlı yapay zekâ ile desteklenen bu platform, gerçek insan nöronlarını düğümlere bağlayarak EVM, TON ve gelişmekte olan Katman-1 ekosistemlerinde güven, uyumluluk ve güvenlik sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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