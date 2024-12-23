WELF

WELF, günümüzün yüksek net değere sahip bireyleri için servet yönetimini yeniden tanımlamak üzere geleneksel finans ile dijital dünya arasında köprü kuran yenilikçi bir özel bankacılık ekosistemidir. WELF, güvenli dijital platformları uzman, bağımsız danışmanlık hizmetleriyle entegre ederek, hem geleneksel bankacılık hem de son teknoloji yatırım fırsatlarına hitap eden modern bir deneyim sunar ve müşterilerin servetlerini her iki alanda da sorunsuz bir şekilde yönetebilmelerini sağlar.

Kripto AdıWELF

SıralamaNo.1376

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.38%

Dolaşımdaki Arz12,653,926.69747957

Maksimum Arz50,000,000

Toplam Arz49,999,000

Dolaşım Oranı0.253%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.023530105188494,2024-12-23

En Düşük Fiyat0.2499129396525745,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWELF, günümüzün yüksek net değere sahip bireyleri için servet yönetimini yeniden tanımlamak üzere geleneksel finans ile dijital dünya arasında köprü kuran yenilikçi bir özel bankacılık ekosistemidir. WELF, güvenli dijital platformları uzman, bağımsız danışmanlık hizmetleriyle entegre ederek, hem geleneksel bankacılık hem de son teknoloji yatırım fırsatlarına hitap eden modern bir deneyim sunar ve müşterilerin servetlerini her iki alanda da sorunsuz bir şekilde yönetebilmelerini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.