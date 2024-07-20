WELL

Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı (DePIN), Dijital Kimlik (DID) ve entegre yapay zeka sistemlerimiz aracılığıyla sağlık ve zindeliği yeniden şekillendiren öncü bir güç olan WELL3 ile tanışın. Piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekleyen 1 milyondan fazla ön kayıtlı kullanıcı ile misyonumuz, güvenli, veri destekli sağlıklı yolculuklar ile refahı artırmaktır.

Kripto AdıWELL

SıralamaNo.2952

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,116,089,000

Maksimum Arz42,000,000,000

Toplam Arz42,000,000,000

Dolaşım Oranı0.098%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002682324275598843,2024-07-20

En Düşük Fiyat0.000022981436135693,2025-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

