"WEMIX, özel ve genel blok zinciri işlevlerinin bir karışımını kullanarak hibrit bir yapı altında, aracı zincirlerle bağlayarak düşük TPS ve yüksek işlem ücreti sorununu çözmüştür. Ayrıca oyun sayısındaki artışa uyum sağlamak için özel blok zincirlerinin sayısını artırabilen çok zincirli yapısı sayesinde ölçeklenebilirlik sağladı. Ayrıca, bu çok zincirli yapı içinde zincirler arasında verimli ve sorunsuz varlık ve veri aktarımı sağlamak için ticaret heyetleti benimsenmiştir."

Kripto AdıWEMIX

SıralamaNo.170

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.71%

Dolaşımdaki Arz458,860,351.3255647

Maksimum Arz590,000,000

Toplam Arz549,055,719.5478008

Dolaşım Oranı0.7777%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği24.677931297626813,2021-11-21

En Düşük Fiyat0.12754054,2021-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriWEMIX

Hakkında"WEMIX, özel ve genel blok zinciri işlevlerinin bir karışımını kullanarak hibrit bir yapı altında, aracı zincirlerle bağlayarak düşük TPS ve yüksek işlem ücreti sorununu çözmüştür. Ayrıca oyun sayısındaki artışa uyum sağlamak için özel blok zincirlerinin sayısını artırabilen çok zincirli yapısı sayesinde ölçeklenebilirlik sağladı. Ayrıca, bu çok zincirli yapı içinde zincirler arasında verimli ve sorunsuz varlık ve veri aktarımı sağlamak için ticaret heyetleti benimsenmiştir."

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

