Wing ayrıca iki aşamada yeni teminat türleri sunmayı planlamaktadır: zincirler arası varlık teminatlandırması ve NFT'ler ve gerçek dünya varlıkları gibi varlıkların teminatlandırılması. Proje, platformu yönetmek için Wing DAO'yu çıkarmıştır. WING token sahipleri, yeni ürün geliştirme, platform parametrelerindeki değişiklikler ve topluluk fonlarının tahsisi için oy kullanabilmektedir. WING token, faiz indirimleri ve sigorta sözleşmeleri satın almak için kullanılacaktır.

Kripto AdıWING

SıralamaNo.2441

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.50%

Dolaşımdaki Arz5,342,297.86998927

Maksimum Arz10,000,000

Toplam Arz7,638,124.86998927

Dolaşım Oranı0.5342%

Arz Tarihi2020-09-15 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği140.806207937,2020-09-16

En Düşük Fiyat0.0706085391929573,2025-06-05

Herkese Açık Blok ZinciriONT

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

