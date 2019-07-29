WIN

İlk TRON ekosistemi kapsamlı oracle WINkLink, gerçek dünyayı blok zinciri alanıyla tamamen entegre edecektir. Böylece, güvenilir, öngörülemez ve doğrulanabilir rastgele sayılar sağlayacak ve verilere, etkinliklere ve ödeme sistemlerine vb. ulaşarak güveni tamamen geri kazanabilecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilecektir.

Kripto AdıWIN

SıralamaNo.595

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz993,701,859,243.3864

Maksimum Arz993,701,859,243.3864

Toplam Arz993,701,859,243.3864

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi2019-07-29 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00296486,2021-04-05

En Düşük Fiyat0.000031062997067687,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Hakkındaİlk TRON ekosistemi kapsamlı oracle WINkLink, gerçek dünyayı blok zinciri alanıyla tamamen entegre edecektir. Böylece, güvenilir, öngörülemez ve doğrulanabilir rastgele sayılar sağlayacak ve verilere, etkinliklere ve ödeme sistemlerine vb. ulaşarak güveni tamamen geri kazanabilecek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WIN/USDT
WINK
----
--
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WIN/USDT
--
--
‎--
