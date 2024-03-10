WLD

Worldcoin, herkesin küresel ekonomiye erişmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol veya sistemdir. Merkeziyetsiz olacak şekilde tasarlanmıştır, yani nihai olarak denetimi ve karar verme yetkisi kullanıcı topluluğuna aittir.

Kripto AdıWLD

SıralamaNo.49

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0004%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.11%

Dolaşımdaki Arz2,724,991,759.825864

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği11.817127513504316,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.364619223791381,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWorldcoin, herkesin küresel ekonomiye erişmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş açık kaynaklı bir protokol veya sistemdir. Merkeziyetsiz olacak şekilde tasarlanmıştır, yani nihai olarak denetimi ve karar verme yetkisi kullanıcı topluluğuna aittir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
WLD/USDC
Worldcoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WLD)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WLD/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WLD)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...