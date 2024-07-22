WLTH

Common Wealth, herkes için bir erken aşama yatırım platformudur ve bireysel yatırımcıların VC'lerle birlikte yatırım yapmaları için tüm erişim geçişlerini sağlar.

Kripto AdıWLTH

SıralamaNo.1644

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz899,155,558.797318

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz977,905,558.827318

Dolaşım Oranı0.8991%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.21845549779906134,2024-07-22

En Düşük Fiyat0.002104944606864166,2025-04-18

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.