Nexus Mutual, Ethereum'un gücünü kullanarak insanların bir sigorta şirketine ihtiyaç duymadan riski birlikte paylaşabilmesini sağlar. Nexus Mutual, sigortaya merkeziyetsiz bir alternatiftir. Sigortanın gücünü insanlara geri vermek için bir mutual (bir risk paylaşım havuzu) oluşturmak için blockchain teknolojisini kullanmaktadır. Platform Ethereum genel zinciri üzerine inşa edilmiştir. Herkesin üye olmasına ve teminat satın almasına olanak tanır ve tamamen üyelere ait olduğu için geleneksel sigorta şirketi fikrinin yerini almaktadır. Model, üyelerin Risk Değerlendirmesi, Hasar Değerlendirmesi ve Yönetişime katılmaları için ekonomik teşvikler alacağı için katılımı teşvik etmektedir.

Kripto AdıWNXM

SıralamaNo.9019

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)15.30%

Dolaşımdaki Arz489,025.00142565

Maksimum Arz0

Toplam Arz489,025.00142565

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-07-18 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği134.14417963,2021-05-12

En Düşük Fiyat7.823164130047671,2022-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriETH

