Winnerz, çok çeşitli sporları kapsayan ve kullanıcılar, sporcular ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm katılımcılara fayda sağlayan bir blockchain spor platformu ve ekosistemidir. Winnerz ayrıca çevrimdışı spor merkezi bayiliklerini ve yarışmalarını da yürütmektedir. Bu nedenle, Winnerz'in blok zinciri kullanan çevrimiçi ve çevrimdışı bir işletmeci olduğu söylenebilir.

Kripto AdıWNZ

SıralamaNo.3538

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,02

Dolaşımdaki Arz213.625.469

Maksimum Arz10.000.000.000

Toplam Arz10.000.000.000

Dolaşım Oranı0.0213%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06725080104804515,2024-02-05

En Düşük Fiyat0.000033759641365632,2025-11-27

Herkese Açık Blok ZinciriETH

