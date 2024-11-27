WOD

World of Dypians, Epic Games'te bulunan, birbiriyle bağlantılı sanal bir dünyada geçen, gelişmiş yapay zekâya, çarpıcı grafiklere ve sürükleyici bir oyun deneyimine sahip devrim niteliğinde bir MMORPG'dir. DeFi, NFT'ler, Oyun ve Yapay Zekâyı tek bir sürükleyici deneyimde birleştiren dinamik bir oyun ekosistemidir.

Kripto AdıWOD

SıralamaNo.750

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.93%

Dolaşımdaki Arz336,476,607.46479845

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3364%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.26994772677802015,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.029178928216350233,2025-10-20

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

