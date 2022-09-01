WOM

Wombat Exchange, yerel olarak BNB Zincirinde oluşturulmuş çok zincirli, kararlı bir swaptır. Wombat, varlık-pasif yönetimi ve kapsam oranı kavramlarını benimseyerek, çeşitli stablecoin'lerin minimum kayma ile swaplanmasını ve sürdürülebilir getiri için stablecoin'lerin tek stake edilebilmesini sağlar.

Kripto AdıWOM

SıralamaNo.3019

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz58 529 174

Maksimum Arz0

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.234461563629635,2022-09-01

En Düşük Fiyat0.001794664380478189,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
