WOO

Wootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.

Kripto AdıWOO

SıralamaNo.427

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.19%

Dolaşımdaki Arz1,905,073,374.9218955

Maksimum Arz2,205,073,607.037396

Toplam Arz2,205,073,374.9218955

Dolaşım Oranı0.8639%

Arz Tarihi2020-10-29 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.02 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği2.480697056195773,2021-11-16

En Düşük Fiyat0,2020-10-29

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWootrade, üst düzey bir nicel fon olan Kronos Research tarafından kuluçkaya yatırıldı ve kripto para piyasasında merkezi olmayan likiditenin acı noktasını çözmeyi hedefliyor.Sıfır işlem ücreti, borsalar, cüzdanlar ve ticaret kurumları gibi kullanıcılar için yeterli ticaret derinliği sağlar. Şu anda Wootrade ürünleri yaklaşık bir yıldır kullanılmaktadır ve 2.0 sürümüne yükseltilmiştir. 10'dan fazla borsa ve alım satım kurumu bağlandı ve toplam 65.000'den fazla son kullanıcı, WOOTRADE ile işbirliği yapan borsalar aracılığıyla alım satım derinliğini kullandı.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.