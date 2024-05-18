WSDM

Wisdomise, kullanıcılara dijital varlıklardaki ve sonraki diğer finansal piyasalardaki yatırım fırsatlarına yönelik özel zeka ve görünürlük sunan, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir platformdur.

Kripto AdıWSDM

SıralamaNo.2564

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz588,380,264.345204

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1191700212931804,2024-05-18

En Düşük Fiyat0.000571469695837664,2025-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaWisdomise, kullanıcılara dijital varlıklardaki ve sonraki diğer finansal piyasalardaki yatırım fırsatlarına yönelik özel zeka ve görünürlük sunan, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir platformdur.

Sektör

Sosyal Medya

