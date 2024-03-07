WUSD

Worldwide USD, gerçek zamanlı ödeme senaryoları için merkeziyetsiz ve küresel bir ağ oluşturmak üzere blok zincirlerinin dağıtılmış defter teknolojisini kullanan bir Dünya Çapında Stable Coin Ödeme Ağıdır (Worldwide Stablecoin Payment Network).

Kripto AdıWUSD

SıralamaNo.1435

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)25.62%

Dolaşımdaki Arz4,059,371.973282

Maksimum Arz∞

Toplam Arz15,059,371.973282

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği270.4162182817443,2024-03-07

En Düşük Fiyat0.9193743352790505,2025-04-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaWorldwide USD, gerçek zamanlı ödeme senaryoları için merkeziyetsiz ve küresel bir ağ oluşturmak üzere blok zincirlerinin dağıtılmış defter teknolojisini kullanan bir Dünya Çapında Stable Coin Ödeme Ağıdır (Worldwide Stablecoin Payment Network).

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.