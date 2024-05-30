WXM

WeatherXM, meteoroloji istasyonu sahiplerini ödüllendiren ve bireylere, işletmelere ve araştırma kuruluşlarına doğru hava durumu hizmetleri sağlayan, topluluk destekli bir hava durumu ağıdır.

Kripto AdıWXM

SıralamaNo.4822

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.5058618579366168,2024-05-30

En Düşük Fiyat0.04515233523202384,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaWeatherXM, meteoroloji istasyonu sahiplerini ödüllendiren ve bireylere, işletmelere ve araştırma kuruluşlarına doğru hava durumu hizmetleri sağlayan, topluluk destekli bir hava durumu ağıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
WXM/USDT
WeatherXM
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
WXM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (WXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...