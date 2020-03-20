XAUT

XAU₮, TG Commodities Limited tarafından sunulan bir dijital varlıktır. Bir XAU₮ tokeni, bir Londra Good Delivery altın külçesi için bir ons ince altını temsil eder. XAU₮ sahipleri, hem fiziksel hem de dijital varlıkların birleşik avantajlarından yararlanır. XAUt token sahipleri, yüksek depolama maliyetleri ve sınırlı erişilebilirlik gibi fiziksel altınla ilgili dezavantajlardan kaçınırken, altına sahip olmanın keyfini çıkarabileceklerdir.

Kripto AdıXAUT

SıralamaNo.50

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0005%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4,240,105.98%

Dolaşımdaki Arz377,737.6417

Maksimum Arz0

Toplam Arz522,089.3

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4391.493861763648,2025-10-17

En Düşük Fiyat1408.88233399,2020-03-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

