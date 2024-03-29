XCHNG

$XCHNG (Chainge Token), önde gelen zincirler arası birleştirilmiş DEX ve köprü altyapı sağlayıcısı olan Chainge'in yerel tokeni olarak hizmet vermektedir. Najam Kidwai, Dejun Qian ve Mike Lempress gibi sektör liderleri tarafından yönlendirilen Chainge, birlikte çalışabilirliği ve DeFi'yi bir adım öteye taşıyor. Misyonu, kullanıcıları herhangi bir zincirdeki herhangi bir token için sorunsuz çapraz zincir alım satım yetenekleriyle güçlendirmektir. Sağlam bir DCRM köprü altyapısıyla desteklenen Chainge, şu anda toplam işlem hacmi 1 milyar doları aşan çok yönlü bir mobil kişisel cüzdan ve websitesi alım satım platformu aracılığıyla 55 blok zincirinde güvenli işlemler sağlamaktadır.

Kripto AdıXCHNG

SıralamaNo.2679

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz474,046,128

Maksimum Arz1,200,000,000

Toplam Arz1,200,000,000

Dolaşım Oranı0.395%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.27474634699379424,2024-03-29

En Düşük Fiyat0.000486572340004552,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

