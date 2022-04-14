XCX

Xeleb: Yapay Zekânın Gerçek Fayda Sağladığı AI Temsilci Influencer Merkezi. Xeleb, bireylerin ve işletmelerin gerçek dünya uygulamalarına sahip yapay zekâ temsilcileri oluşturmasına, sahiplenmesine ve gelir elde etmesine olanak tanıyan yeni nesil bir platformdur. Yapay zekâyı ve Web3 teknolojisini bir araya getiren Xeleb, tokenleştirilmiş temsilci sahipliği, faydaya dayalı etkileşimler ve topluluk odaklı büyüme imkânı sunar. Misyonumuz, yapay zekâ inovasyonu ile üretici ekonomisi arasındaki boşluğu doldurarak, günlük kullanıcıları yapay zekâ destekli değerlerin üreticileri ve kazananları hâline getirmektir.

