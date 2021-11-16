XDB

Kripto AdıXDB

SıralamaNo.1277

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz17,197,670,082

Maksimum Arz0

Toplam Arz18,974,370,019.97

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0288635012534548,2021-11-16

En Düşük Fiyat0.000213677202181352,2024-11-03

Herkese Açık Blok ZinciriXDB

HakkındaXDB, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) olarak kategorize edilen XDB CHAIN'in yerel coinidir. XDB CHAIN, genellikle "yarının markalarını ve tüketicilerini güçlendiren" teknoloji olarak adlandırılan öncü bir protokol katmanını temsil eder. Bu platform, Markalı Coinlerin (BCO) hızlı ve uygun maliyetli transferini kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve gerçek dünya faydasına (RWU) bağlı sürekli token yakma mekanizmalarını uygulayan benzersiz bir tokenomik yapının temelini oluşturur. XDB CHAIN, kullanıcı dostu olan ve açık API'lerle sorunsuz bir şekilde entegre olan gelişmiş, merkeziyetsiz bir altyapı üzerinde çalışır. Bu ağ, küresel olarak çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından işletilen ve "XDB CHAIN çekirdekleri" olarak bilinen birbirine bağlı düğümlerden oluşur. XDB CHAIN sayesinde kullanıcılar ödeme ile ilgili uygulamalar ve cihazlar geliştirebilmektedir. Ayrıca, kullanıcıların ağ üzerinde kendi dijital varlıklarını basmalarına olanak tanıyarak çeşitli markalar için kitle katılımını artırmak üzere bu varlıklardan yararlanılabilmektedir

Sosyal Medya

