XDC Network, EVM uyumlu bir Katman 1 ağıdır. Ethereum'un son derece optimize edilmiş, ısmarlama bir çatalı olan XDC Ağı, iki saniyelik işlem süresi, sıfıra yakın gaz ücreti ve saniye başına yüksek sayıda işleme olanak tanıyan bir yetkilendirilmiş hisse ispatı (XDPoS) mekanizması aracılığıyla fikir birliğine ulaşır. Güvenli, ölçeklenebilir ve son derece verimli olan XDC Ağı, çok çeşitli yeni blok zinciri kullanım durumlarına güç verir ve kurumsal düzeyde blok zinciri uygulamaları ve gerçek dünya varlık tokenleştirmesi için son teknoloji altyapı sağlar.

SıralamaNo.66

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0003%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz18,520,213,538.100002

Maksimum Arz0

Toplam Arz38,035,790,667.45

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.19387438,2021-08-21

En Düşük Fiyat0.000157131627911,2019-06-20

Herkese Açık Blok ZinciriXDC

