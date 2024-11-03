XEMPIRE

$X, X Empire'a güç sağlamak üzere tasarlanmış, TON blok zincirine dayalı bir tokendir. X Empire, yapay zeka, NFT ve Web-3 teknolojilerini birleştiriyor.

Kripto AdıXEMPIRE

SıralamaNo.676

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz690,000,000,000

Maksimum Arz690,000,000,000

Toplam Arz690,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000579987908814942,2024-11-10

En Düşük Fiyat0.000033150709160184,2024-11-03

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

Hakkında$X, X Empire'a güç sağlamak üzere tasarlanmış, TON blok zincirine dayalı bir tokendir. X Empire, yapay zeka, NFT ve Web-3 teknolojilerini birleştiriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.