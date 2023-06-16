XFI

CrossFi, gelişmiş ve modern ödeme çözümleri yaratan yeni nesil bir dijital ekosistemdir. Şirket, geleneksel finansın istikrarını ve blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sentezleyen benzersiz CrossFi teknolojisini kullanmaktadır. CrossFi, herhangi bir ülkenin vatandaşlarının finansal izolasyonunu ortadan kaldırmayı ve günlük rutinde kripto para birimlerinin kullanımını basitleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kripto AdıXFI

SıralamaNo.1262

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.73%

Dolaşımdaki Arz65,330,998.28332152

Maksimum Arz378,432,000

Toplam Arz74,610,473.31380424

Dolaşım Oranı0.1726%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.989041429955563,2023-06-16

En Düşük Fiyat0.04913217188278703,2025-08-31

Herkese Açık Blok ZinciriXFI

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
XFI/USDT
XFI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (XFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
