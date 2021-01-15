XIN

Mixin Network, blok zincirine hız ve ölçeklenebilirlik getirmek için açık kaynaklı, yıldırım hızında ve merkeziyetsiz bir Web3 platformudur. Mixin, blok zincirlerinin milyonlarca TPS, saniyenin altında nihai onay, sıfır işlem ücreti, gelişmiş gizlilik ve sınırsız genişletilebilirlik kazanmasını sağlar. Mixin Network, 25 tam düğüme sahip bir PoS ağıdır. Bir cüzdan çözümü olarak şu anda Bitcoin, Ethereum, Ripple, Polkadot vb. dahil olmak üzere 14 halka açık blok zincirini desteklemektedir. Mixin ayrıca AMM, toplu alım satım, Borsa platformlarında bekleyen emirler, tarafsız sabit para birimi vb. işlevlere sahip tam özellikli bir finansal platformdur. Mixin Network, kullanıcılara merkeziyetsiz bir platform sağlamaya adanmıştır.

Kripto AdıXIN

SıralamaNo.4759

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000

Toplam Arz1,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2387.60009765625,2018-01-12

En Düşük Fiyat0,2021-01-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

