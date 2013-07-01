XLM

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.

Kripto AdıXLM

SıralamaNo.16

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0026%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.66%

Dolaşımdaki Arz32,313,302,785.75161

Maksimum Arz50,001,806,812

Toplam Arz50,001,786,883.671455

Dolaşım Oranı0.6462%

Arz Tarihi2013-07-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9381440281867981,2018-01-04

En Düşük Fiyat0.001227100030519068,2014-11-18

Herkese Açık Blok ZinciriXLM

Stellar ağı, çeşitli finansal sistemleri birbirine bağlayan ve herkesin kendi topluluklarında düşük maliyetli finansal hizmetler (ödemeler, tasarruflar, krediler, sigorta) oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, açık kaynaklı bir ağdır. Silikon Vadisi merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Stellar.org tarafından desteklenmektedir. Stellar ağı, paranın doğrudan insanlar, şirketler ve finansal kurumlar arasında e-posta kadar kolay hareket etmesini sağlar. Bu çok yönlü bağlantı, bireylere daha fazla erişim, bankalara daha düşük maliyetler ve işletmeler için daha fazla getiri sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+


